У Харківській області поїзд на смерть збив чоловіка

Ілюстративне фото (УНІАН)

Інцидент стався вночі 31 грудня 2018

Сьогодні, 31 грудня, у Дергачівському районі Харківської області швидкий поїзд на смерть збив чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, близько 02:50 неподалік станції Козача Лопань швидкий поїзд "Москва-Кривий Ріг" смертельно травмував чоловіка. Зазначається, що особу загиблого не встановлено, на вигляд йому 45-50 років.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Рух поїздів не зупинявся", - додали в поліції.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 у Львівській області поїзд на смерть збив чоловіка. Подія сталася о 18:50 на перегоні Глинна-Щирець.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області в електропоїзді сполученням Львів - Здолбунів сталась масова бійка, в якій постраждала працівниця поліції. Як зазначалося, під час встановлення всіх обставин події, один із учасників бійки наніс їй удари по обличчю та голові.