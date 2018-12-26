Во Львовской области произошла массовая драка в электричке

Фото: последствия драки в электричке (facebook.com/dasha_lisovska)

В драке пострадал полицейский

В среду, 26 декабря, во Львовской области в электропоезде сообщением "Львов - Здолбунов" произошла массовая драка, в которой пострадал полицейский. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Львовской области.

На место происшествия приехала группа реагирования патрульной полиции Буского отделения полиции. Во время установления всех обстоятельств происшествия, один из участников драки нанес полицейскому удары по лицу и голове.

"Капитан полиции госпитализирована, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы тела", - говорится в сообщении.

Правонарушителя, который ударил полицейского, задержали. Им оказался 47-летний житель Буского района. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

"Правоохранители также установили личности всех причастных к совершению хулиганских действий в поезде пригородного сообщения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в полиции.

По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа", которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы) и по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, 16 октября в Киеве полиция открыла уголовное производство по факту драки со стрельбой в Дарницком районе. Между неустановленными лицами возник сначала словесный конфликт, а затем началась драка, в ходе которой ранения получили двое молодых людей 20-ти и 26-ти лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, но от дальнейшей госпитализации они впоследствии отказались.