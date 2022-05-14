У Харківській області підполковник поліції співпрацювала з окупантами
У Харківській області заступнику начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
"На вимогу представників ЗС РФ вона організувала і забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп'янську в супроводі службових автомобілів відділення поліції", - йдеться в повідомленні.
Крім того, підполковник поліції особисто супроводжувала головну колону військової техніки окупантів, яка слідувала містом Куп'янськ.
Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві.
Нагадаємо, новому "меру" Каховки Павлу Філіпчуку оголосили підозру у держзраді та колабораціонізмі.
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