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У Харківській області підполковник поліції співпрацювала з окупантами

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Куп'янськ, Субота 14 травня 2022 05:16
У Харківській області підполковник поліції співпрацювала з окупантами Фото: прокуратура оголосила підозру підполковнику поліції в держзраді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Харківській області заступнику начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"На вимогу представників ЗС РФ вона організувала і забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп'янську в супроводі службових автомобілів відділення поліції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підполковник поліції особисто супроводжувала головну колону військової техніки окупантів, яка слідувала містом Куп'янськ.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві.

Нагадаємо, новому "меру" Каховки Павлу Філіпчуку оголосили підозру у держзраді та колабораціонізмі.

Ми також писали про те, що в Маріупольському районі поліцейський перейшов на бік окупантів.

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Харків держзрада
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