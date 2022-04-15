В Харьковской области планируют засеять до 80% пахотных земель
В Харьковской области уже началась посевная кампания. В регионе планируют обработать до 80% пахотных земель.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, аграрии сотрудничают с военными перед началом работы. В области уже наладили процесс и создали специальную пропускную систему.
"Мы планируем засеять 60-80% наших пахотных земель. У нас ведутся работы ежедневно, мы наладили процесс с военными. Разработали специальные пропуска для сельскохозяйственной техники. Согласовали те места, где может проводиться посевная и где это однозначно опасно делать. Ведь у нас есть и факты минирования. Делаем все для того, чтобы Харьковская область была обязательно с хлебом", - отметил Синегубов.
Напомним, Синегубов также рассказал о диверсионных группах в Харькове. Их заметили еще за пол года до этого.
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