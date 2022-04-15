У Харківській області планують засіяти до 80% орних земель

За його словами, аграрії співпрацюють з військовими перед початком роботи. В області вже налагодили процес та створили спеціальну пропускну систему.

"Ми плануємо засіяти 60-80% наших орних земель. У нас ведуться роботи щодня, ми налагодили процес із військовими. Розробили спеціальні перепустки для сільськогосподарської техніки. Узгодили ті місця, де може проводитися посівна і де це однозначно небезпечно робити. Адже в нас є і факти мінування. Робимо все для того, щоби Харківщина була обов'язково з хлібом", - зазначив Синєгубов.