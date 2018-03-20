В Харьковской области перекрыли поставку авто для боевиков "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставку автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В частности, сообщается, что оперативники спецслужбы выяснили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, на временно оккупированные районы Луганщины. Позже, автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

В результате проведенной операции, сотрудники СБУ задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" во время попытки вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, на данный момент решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявления им подозрения и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: пресс-слежба СБУ

Напомним, как сообщалось ранее, в Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила подпольную типографию, которая занималась изготовлением поддельных документов для самопровозглашенных "Донецкой/Луганской народных республик", а также российских спецслужб.