Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Харьковской области перекрыли поставку авто для боевиков "ЛНР"

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 12:20
Фото: арест на КПП (пресс-служба СБУ)
Фото: арест на КПП (пресс-служба СБУ)

СБУ блокировала поставку автомобилей для боевиков "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставку автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В частности, сообщается, что оперативники спецслужбы выяснили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, на временно оккупированные районы Луганщины. Позже, автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

В результате проведенной операции, сотрудники СБУ задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" во время попытки вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, на данный момент решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявления им подозрения и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

 

Фото: пресс-слежба СБУ

Напомним, как сообщалось ранее, в Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила подпольную типографию, которая занималась изготовлением поддельных документов для самопровозглашенных "Донецкой/Луганской народных республик", а также российских спецслужб.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Киеве задержали мужчину, сообщившего о "минировании" здания департамента МВД Задержанным на взятке чиновникам таможни "Борисполя" объявлено о подозрении
Теги: Служба безопасности Украины, ЛНР, автомобили
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top