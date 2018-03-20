У Харківській області перекрили постачання авто для бойовиків "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону сил АТО блокували поставку автомобілів для незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зокрема, повідомляється, що оперативники спецслужби з'ясували, що зловмисники налагодили транзит транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, на тимчасово окуповані райони Луганщини. Пізніше, автомобілі з території Харківської області переправляли в РФ, де їх забирали представники так званої "народної міліції ЛНР".

В результаті проведеної операції, співробітники СБУ затримали двох учасників угруповання у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску "Гоптівка" під час спроби вивезення в Росію чергового позашляховика для передачі терористам.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Крім того, на даний момент вирішується питання про додаткової кваліфікації дій учасників групи за іншими статтями Кримінального кодексу, оголошення їм підозри і обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Фото: прес-служба СБУ

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Києві Служба безпеки України (СБУ) викрила підпільну друкарню, яка займалася виготовленням підроблених документів для самопроголошених "Донецькій/Луганській народних республік", а також російських спецслужб.