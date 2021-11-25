В Харьковской области пассажирский автобус съехал в кювет. Пострадали четверо человек

В Харьковской области пассажирский автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
ДТП произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" в нескольких километрах от города Валки. Пассажирский автобус съехал в кювет.
Погибших нет. Травмировались водитель и трое пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Установлено, что транспортное средство сообщения "Москва-Кременчуг" ехал в направлении Киева. В автобусе находилось 13 пассажиров. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.