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В Харьковской области пассажирский автобус съехал в кювет. Пострадали четверо человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Харьковской области пассажирский автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

ДТП произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" в нескольких километрах от города Валки. Пассажирский автобус съехал в кювет.

Погибших нет. Травмировались водитель и трое пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Установлено, что транспортное средство сообщения "Москва-Кременчуг" ехал в направлении Киева. В автобусе находилось 13 пассажиров. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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ДТПХарьков