RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харківській області пасажирський автобус з’їхав у кювет. Постраждали четверо людей

Автор: Анастасія Рокитна

У Харківській області пасажирський автобус з’їхав у кювет. В результаті аварії постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

ДТП сталось на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" за декілька кілометрів від міста Валки. Пасажирський автобус з’їхав у кювет.

Загиблих немає. Травмувалися водій та троє пасажирів. Всі постраждалі доставлені до лікарні.

Встановлено, що транспортний засіб сполучення "Москва-Кременчук" їхав в напрямку Києва. В автобусі знаходилось 13 пасажирів. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПХарків