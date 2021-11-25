У Харківській області пасажирський автобус з’їхав у кювет. Постраждали четверо людей

У Харківській області пасажирський автобус з’їхав у кювет. В результаті аварії постраждали четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
ДТП сталось на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" за декілька кілометрів від міста Валки. Пасажирський автобус з’їхав у кювет.
Загиблих немає. Травмувалися водій та троє пасажирів. Всі постраждалі доставлені до лікарні.
Встановлено, що транспортний засіб сполучення "Москва-Кременчук" їхав в напрямку Києва. В автобусі знаходилось 13 пасажирів. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.