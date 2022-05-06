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В Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей: есть погибшие

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Харьковская область , Пятница 06 мая 2022 22:33
В Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей: есть погибшие Оккупанты обстреляли колонну в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты 4 мая в Харьковской области расстреляли колонну из 15 частных автомобилей, в которых находились мирные жители. В результате погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 4 мая 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными города Волчанск Чугуевского района.

В частности, по дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями.

6 мая правоохранители установили местонахождение автоколонны и провели ряд следственных (розыскных) действий.

На обочине между населенными пунктами пгт Старый Салтов и села Верхний Салтов найдено шесть поврежденных машин и четыре сгоревших тела.

В Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей: есть погибшиеВ Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей: есть погибшиеВ Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей: есть погибшиеВ Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ранее мы сообщали, что вчера, 5 мая, одна из общин Харьковской области подверглась ракетному удару.

Также мы писали, что в Харьковской области во время обстрела погиб житель села, ранены ребенка.

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