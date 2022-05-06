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У Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів: є загиблі

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Харківська область , П'ятниця 06 травня 2022 22:33
У Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів: є загиблі Окупанти обстріляли колону у Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти 4 травня у Харківській області розстріляли колону з 15 приватних автомобілів, в яких знаходились мирні жителі. Внаслідок цього загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 4 травня 15 приватних автівок виїхали з окупованого російськими військовими міста Вовчанськ Чугуївського району.

Зокрема, по дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли вказану колону автомобілів з мирними мешканцями.

6 травня правоохоронці встановили місцезнаходження автоколони та провели низку слідчих (розшукових) дій.

На узбіччі між населеними пунктами смт Старий Салтів та села Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих тіла.

У Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів: є загибліУ Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів: є загибліУ Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів: є загибліУ Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів (t.me/prokuratura_kharkiv)

Раніше ми повідомляли, що вчора, 5 травня, одна з громад Харківської області зазнала ракетного удару.

Також ми писали, що у Харківській області під час обстрілу загинув житель села, поранено дитину.

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