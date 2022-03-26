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В Харьковской области оккупанты похитили чиновников горсовета Балаклеи

Фото: Сергей Полторак (rcb.ua)
Автор: RBC.UA

Глава Харьковской ОГА, Олег Синегубов, заявил, что в Балаклее оккупанты похитили заместителя мэра, Сергея Полторака. Так же есть информация, что задержан и городской голова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главу Харьковской ОГА.

Глава Харьковской ОГА заявил, что в Балаклее был похищен заместитель городского головы Сергей Полторак, а так же начальник отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олег Блудов.

Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи.

Глава добавил, что ведется сотрудничество с Офисом Президента и Вице-премьером, по освобождению заложников.

"Россияне пытаются такими позорными действиями оказывать давление на украинское население. Но жители общин давно показали, что Харьковщина – это Украина!" - заявил Синегубов.

Ранее сообщалось, что в Сумской области оккупанты обстреляли мирных жителей.

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