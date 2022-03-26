RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області окупанти викрали чиновників міськради Балаклії

Фото: Сергій Полторак (rcb.ua)
Автор: RBC.UA

Голова Харківської ОДА, Олег Синьогубов, заявив, що в Балаклії окупанти викрали заступника мера, Сергія Полторака. Так само є інформація, що затриманий і міський голова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голову Харківської ОДА.

Голова Харківської ОДА заявив, що в Балаклії був викрадений заступник міського голови Сергій Полторак, а так само начальник відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олег Блудов.

Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним і його сім'єю вже другу добу немає зв'язку.

Глава додав, що ведеться співпраця з офісом Президента і віце-прем'єром, зі звільнення заручників.

"Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина-це Україна!"- заявив Синегубов.

Раніше повідомлялося, що в Сумській області окупанти обстріляли мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БалаклеяВторгнення Росії до України