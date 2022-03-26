У Харківській області окупанти викрали чиновників міськради Балаклії

Голова Харківської ОДА заявив, що в Балаклії був викрадений заступник міського голови Сергій Полторак, а так само начальник відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олег Блудов.

Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним і його сім'єю вже другу добу немає зв'язку.

Глава додав, що ведеться співпраця з офісом Президента і віце-прем'єром, зі звільнення заручників.

"Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина-це Україна!"- заявив Синегубов.