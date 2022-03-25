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Обстрелы гражданских, террор и отсутствие электроэнергии: ситуация в Сумской области

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Сумская область, Пятница 25 марта 2022 14:14
Обстрелы гражданских, террор и отсутствие электроэнергии: ситуация в Сумской области Фото: в Сумской области продолжаются обстрелы (фото t.me/u_now)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные продолжаются обстреливать Сумскую область. В некоторых населенных пунктах враги прибегают к террору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Самая тяжелая ситуация по состоянию на 25 марта в городе Тростянец. Там идут постоянные бои за освобождение. Оккупанты обстреливают мирное население. В городе отсутствуют некоторые коммунальные коммуникации, в частности электроэнергия.

Российские военные прибегают к террору. Из-за обстрелов не удается похоронить погибших, а также военные РФ не позволяют забрать тела их солдат.

"Они не позволяют хоронить наших людей. Приходится делать могилы на огородах частных домов. А вот трупы орков никому не нужны, они своих не забирают, и нашим не позволяют убирать тела, которые валяются по городу и воняют. Это ситуация ярко показывает сущность орков. А учитывая, что в местном морге нет электроэнергии несколько суток подряд, ситуация сложная", - отметил Живицкий.

Кроме того, бои продолжаются в Конотопском районе. Вчера два человека погибли, еще двое пострадали.

В селе Большой Самбор оккупанты обстреляли из огнестрельного оружия местных жителей. Два человека погибли на месте.

Кроме того, 24 марта российские военные обстреливали села Сыроватка и низы. Было разрушено фермерское хозяйство и несколько домов. Пять человек госпитализировали.

"Продолжаются похищения людей в приграничных селах Краснопольской общины, вчера военные РФ похитили мужчину", - подчеркнул глава Сумской области.

Сегодня российская армия нанесла удар по городу Ахтырка. Сейчас повреждения и жертвы выясняются.

Напомним, в Чернигове не хватает дизельных генераторов для обеспечения местных жителей питьевой водой.

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