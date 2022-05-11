В Харьковской области оккупанты глушат мобильную связь, - Генштаб

На временно занятых территориях Харьковской области оккупанты для предотвращения передачи информации о перемещении российских войск, осуществляют подавление сети мобильной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Несмотря на это, выезд на подконтрольную Украине территорию российские оккупанты запрещают.

Сообщается, что местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды.

Ранее мы сообщали, что Россия из-за значительных потерь вывела из Харьковщины подразделения одной из механизированных бригад.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, что ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова.

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