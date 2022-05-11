У Харківській області окупанти глушать мобільний зв'язок, - Генштаб

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області окупанти для унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, здійснюють подавлення мережі мобільного зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Попри це виїзд на підконтрольну Україні територію російські окупанти забороняють.

Повідомляється, що місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води.

Раніше ми повідомляли, що Росія через значні втрати вивела з Харківщини підрозділи однієї з механізованих бригад.

Також ми писали, що Зеленський розповів, що ЗСУ поступово відтискають окупантів від Харкова.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!