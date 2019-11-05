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У Харківській області в одній з ОТГ оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення

Новини » Надзвичайні події     05.11.2019 - 22:40
У Харківській області в одній з ОТГ оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У зв'язку з відсутністю опалення в ОТГ планують продовжити роботу садочка і шкіл

Голова Чкаловської Об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Віктор Соловйов оголосив у селищі надзвичайний стан через відсутність опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За його словами, у зв'язку з відсутністю опалення він пропонує продовжити роботу дитячого садочка, щоб діти могли залишатися там на ніч.

В той же час Соловйов зазначив, що і в школах планується на час створити групу продовженого дня.

"Раніше ж таке було, щоб діти були зайняті до 17:00? Будемо просити вчителів залишатися на роботі до вечора, поки не вирішиться питання", - заявив він.

Заступник директора саду з навчально-виховної роботи Олена Ликова розповіла, що вихователі в дитячому саду вже спілкувалися з батьками.

"У понеділок відбулася нарада в нашій селищній раді, де обговорювалися питання опалення в селищі. Ми збираємо наших батьків, де і детально обговоримо, як будемо вирішувати ситуацію", - сказала вона.

Також додала - якщо буде необхідність, то приймати дітей будуть в садку цілодобово.

"Вихователі вже просили батьків і деякі з них, у разі необхідності, сказали, що залишати дітей на ніч в саду. Я думаю, що краще дітям буде тут, де з ними будуть вихователі, помічники вихователів. У нас запланована друга вечеря для дітей 19:00. Ми вже продумали, як і будемо робити, тому ми готові, якщо буде необхідно", - прокоментувала заступник.

Нагадаємо, в Україні станом на 5 листопада до опалення підключено 88,9% об'єктів житлового фонду та 92,8% соціального фонду.

Крім того, в місті Куп'янськ (Харківська область) подовжили осінні канікули в десяти закладах загальної середньої освіти. Канікули були продовжені до 8 листопада "у зв'язку з відсутністю опалення в закладах загальної середньої освіти міста за невиконання своїх зобов'язань теплопостачальною організацією КП "Обласний інформаційно-технічний центр".

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