У Харківській області обстріляли пошкоджений газопровід: жителів попросили перекрити крани

У Чугуївському районі Харківської області російські окупанти обстріляли пошкоджений газопровід. Влада попросила жителів району самостійно перекрити крани перед газовими приладами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської ОВА в Telegram .

"Просимо всіх жителів району, у яких ввечері 5 червня було припинено газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що газовики якомога швидше приступлять до відновлення газопостачання. Ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій.