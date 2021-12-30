В ночь на 30 декабря в поселке Печенеги Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и забрали деньги. Самодельные взрывные устройства злоумышленники поместили в сейфовый отсек банкомата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщение о взрыве поступило в полицию в 2:46. В ходе осмотра места происшествия специалисты взрывотехнической службы выяснили, что самодельные взрывные устройства злоумышленники поместили в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.
Фото: в Харьковской области ночью подорвали банкомат в больнице
Следователи Чугуевского районного управления полиции предварительно квалифицировали событие по ч.2 ст.194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Фото: в Харьковской области ночью подорвали банкомат в больнице
В данный момент принимаются меры по установлению и задержанию причастных к совершению преступления.
Напомним, во вторник, 30 ноября, в Дарницком районе Киева преступники взорвали банкомат и похитили оттуда кассеты с деньгами.
Ранее в Киеве двое мужчин взорвали банкомат "ПриватБанка", и похитили деньги. Злоумышленников, среди которых был работник этого банка, удалось оперативно разыскать и задержать.