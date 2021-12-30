У ніч на 30 грудня в селищі Печеніги Харківської області невідомі підірвали банкомат і забрали гроші. Саморобні вибухові пристрої зловмисники помістили в сейфовий відсік банкомату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума завданих збитків банківській установі встановлюється", - йдеться в повідомленні відомства.
Повідомлення про вибух надійшло в поліцію о 2: 46. В ході огляду місця події фахівці вибухотехнічної служби з'ясували, що саморобні вибухові пристрої зловмисники помістили в сейфовий відсік банкомату, розташований в приміщенні лікарні.
Фото: у Харківській області вночі підірвали банкомат у лікарні
Слідчі Чугуївського районного управління поліції попередньо кваліфікували подію за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Фото: у Харківській області вночі підірвали банкомат у лікарні
В даний момент вживаються заходи щодо встановлення та затримання причетних до скоєння злочину.
Нагадаємо, у вівторок, 30 листопада, в Дарницькому районі Києва злочинці підірвали банкомат і викрали звідти касети з грошима.
Раньше у Києві двоє чоловіків підірвали банкомат "Приватбанку", і викрали гроші. Зловмисників, серед яких був працівник цього банку, вдалося оперативно розшукати та затримати.