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В Харьковской области из-за непогоды столкнулись грузовик и легковое авто, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 21:40
В Харьковской области из-за непогоды столкнулись грузовик и легковое авто, есть пострадавшие
Фото: место ДТП (hk.npu.gov.ua)

На данный момент решается вопрос о квалификации происшествия

В Харьковской области в результате непогоды столкнулись грузовик и легковое авто, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, ДТП произошло сегодня утром в городе Изюм. Автомобиль ВАЗ двигался по трассе Киев-Харьков-Должанский, не оборудовав свою машину зимней резиной и не придерживаясь безопасной скорости, водитель авто выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mersedes, который двигался ему навстречу. В результате аварии легкие телесные повреждения получил 64-летний водитель ВАЗ, а его 58-летняя пассажирка с переломами и ушибами доставлена в больницу. 46-летний водитель грузовика, житель Донецкой области, телесных повреждений не получил.

Сейчас решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

 

Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области трактор наехал на семь автомобилей и полицейский ВАЗ.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием шести автомобилей.

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