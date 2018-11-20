В Харьковской области из-за непогоды столкнулись грузовик и легковое авто, есть пострадавшие

Фото: место ДТП (hk.npu.gov.ua)

На данный момент решается вопрос о квалификации происшествия

В Харьковской области в результате непогоды столкнулись грузовик и легковое авто, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, ДТП произошло сегодня утром в городе Изюм. Автомобиль ВАЗ двигался по трассе Киев-Харьков-Должанский, не оборудовав свою машину зимней резиной и не придерживаясь безопасной скорости, водитель авто выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mersedes, который двигался ему навстречу. В результате аварии легкие телесные повреждения получил 64-летний водитель ВАЗ, а его 58-летняя пассажирка с переломами и ушибами доставлена в больницу. 46-летний водитель грузовика, житель Донецкой области, телесных повреждений не получил.

Сейчас решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области трактор наехал на семь автомобилей и полицейский ВАЗ.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием шести автомобилей.