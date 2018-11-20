У Харківській області внаслідок негоди зіштовхнулася вантажівка та легкове авто, є постраждалі

Фото: місце ДТП (hk.npu.gov.ua)

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події

У Харківській області внаслідок негоди зіштовхнулася вантажівка та легкове авто, внаслідок чого постраждали дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, ДТП сталася сьогодні вранці в місті Ізюм. Автомобіль ВАЗ рухався по трасі Київ-Харків-Довжанській, не обладнавши свою автівку зимовою гумою та не дотримавшись безпечної швидкості, водій авто виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з автомобілем Mersedes, який рухався йому назустріч. Внаслідок аварії легкі тілесні ушкодження отримав 64-річний водій ВАЗ, а його 58-річна пасажирка з переламами і забоями доставлена в лікарню. 46-річний водій вантажівки, мешканець Донецької області, тілесних ушкоджень не отримав.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області трактор наїхав на сім автомобілів та поліцейський ВАЗ.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Київскій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю шести автомобілів.