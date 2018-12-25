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У Харківській області через негоду відключено понад 40 котелень

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 17:07
У Харківській області через негоду відключено понад 40 котелень
Ілюстративне фото (УНІАН)

Повністю було знеструмлено 112 населених пунктів

Директор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури харківської ОДА Сергій Магдисюк заявив, що з-за сніжної бурі в харківській області було відключено понад 110 ліній електропередач, що призвело до відключення 45 котелень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 057.ua

Магдисюк розповів, що повністю було знеструмлено 112 населених пунктів, що виразилося відключенням котелень.

"У нас на сьогодні відключені 45 котелень, на яких знаходяться житлових будинків - 201, лікарень - п'ять, шкіл 37 і дев'ять садів", - заявив Магдисюк.

Також він додав, що ліквідацією наслідків буде займатися більш 50 бригад.

Раніше повідомлялося, що з-за снігопаду в Полтаві скасовують автобусні рейси. З-за складних погодних умов автовокзал Полтави скасував більшу частину міжміських і міжобласних рейсів у напрямку Кременчука, Гадяча, Чернігова, Ромен, Лохвиці та інших міст Полтавської та сусідніх областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" застрягли більш 170 туристів, які з ночі не можуть вилетіти в Єгипет. За словами одного з пасажирів, рейс переносили вже п'ять разів з-за погодних умов, відсутності літака та з інших причин.

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