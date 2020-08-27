В Харьковской области нелегально производили тесты на коронавирус

Фото: тест на коронавирус (РБК-Украина)

В Харьковской области разоблачили подпольный цех по производству нелегальных тест-систем для коронавируса. Во время обысков изъято 200 тысяч поддельных наборов.

Об этом сообщает пресс-службе Государственной фискальной службы.

Сообщается, что нелегальные наборы для тестирования после изготовления поставлялись через подставных физлиц в больницы.

"Указанная группа лиц, с целью сокрытия преступной деятельности и введение покупателей в заблуждение, в сопроводительных документах на продукцию отмечали другие (легальные) места ее изготовления", - сообщили в ГФС.

Согласно предварительному заключению специалистов госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, производство выполнялось с грубыми нарушениями правил и норм изготовления.

"На основании постановления суда проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции в результате чего, обнаружено и изъято 200 тысяч единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства у 400 тысяч средств для тестирования на сумму около 12 млн гривен", - добавили в фискальщики.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце апреля в Херсонской области разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила Херсонский лабораторный центр на закупке некачественных тестов на коронавирус, однако в Минздраве во время проверки не обнаружили нарушений.