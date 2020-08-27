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У Харківській області нелегально виробляли тести на коронавірус

Харківська область, Четвер 27 серпня 2020 20:13
У Харківській області нелегально виробляли тести на коронавірус
Фото: тест на коронавірус (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Харківській області викрили підпільний цех з виробництва нелегальних тест-систем для коронавірусу. Під час обшуків вилучено 200 тисяч підроблених наборів.

Про це повідомляє прес-службі Державної фіскальної служби.

Повідомляється, що нелегальні набори для тестування після виготовлення постачалися через підставних фізичних осіб у лікарні.

"Зазначена група осіб, з метою приховування злочинної діяльності і введення покупців в оману, у супровідних документах на продукцію відзначали інші (легальні) місця її виготовлення", - повідомили в ДФС.

Згідно з попереднім висновком фахівців держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, виробництво виконувалося з грубими порушеннями правил і норм виготовлення.

"На підставі постанови суду проведено обшук за місцем незаконного виготовлення і зберігання продукції в результаті чого виявлено та вилучено 200 тисяч одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва у 400 тисяч коштів для тестування на суму близько 12 млн гривень", - додали в фіскальщики.

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці квітня в Херсонській області викрили масштабне виробництво підроблених антисептиків.

Також повідомлялося, що СБУ викрила Херсонський лабораторний центр на закупівлю неякісних тестів на коронавірус, проте в МОЗ під час перевірки не виявили порушень.

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