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В Харьковской области нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК "Тунгуска"

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Харьковская область, Четверг 04 августа 2022 17:25
В Харьковской области нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК "Тунгуска" Фото: ВСУ уничтожили в Харьковской области ЗРК "Тунгуска" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Национальной гвардии уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тунгуска". Это произошло в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника оперативного управления Нацгвардии Алексея Надточного во время брифинга.

По его словам, воздушная разведка Нацгвардии установила локацию российского ЗРК и при поддержке артиллеристов ВСУ уничтожила "Тунгуску". Его использовали для противовоздушной обороны.

Также Надточный отметил, что минометчики-нацгвардейцы уничтожили место дислокации оккупантов и две боевые единицы техники в Запорожской области.

Отметим, что советский зенитно-ракетный комплекс "Тунгуска" предназначен для защиты от ударов авиации, в частности боевых вертолетов. ЗРК используют во всех видах боя, в том числе для уничтожения легкобронированной техники и надводных целей.

Напомним, что украинские защитники освободили два села в Донецкой области. Речь идет о Мазановке и Дмитровке в районе Славянска.

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