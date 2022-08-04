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У Харківській області нацгвардійці знищили російський ЗРК "Тунгуска"

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Харківська область, Четвер 04 серпня 2022 17:25
У Харківській області нацгвардійці знищили російський ЗРК "Тунгуска" Фото: ЗСУ знищили у Харківській області ЗРК "Тунгуска" (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Національної гвардії знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тунгуска". Це сталося у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на начальника оперативного управління Нацгвардії Олексія Надточного під час брифінгу.

За його словами, повітряна розвідка Нацгвардії встановила локацію російського ЗРК та за підтримки артилеристів ЗСУ знищила "Тунгуску". Його використовували для протиповітряної оборони.

Також Надточний зазначив, що мінометники-нацгвардійці знищили місце дислокації окупантів та дві бойові одиниці техніки у Запорізькій області.

Зазначимо, що радянський зенітно-ракетний комплекс "Тунгуска" призначений для захисту від ударів авіації, зокрема бойових вертольотів. ЗРК використовують у всіх видах бою, у тому числі для знищення легкоброньованої техніки і надводних цілей.

Нагадаємо, що українські захисники звільнили два села у Донецькій області. Йдеться про Мазанівку та Дмитрівку в районі Слов'янська.

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