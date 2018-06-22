Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.24
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.6
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.24
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.6
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Харьковской области мотоцикл врезался в поезд, есть погибшие

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 11:04
Фото: ДТП в Харьковской области (facebook.com/police.kharkov)
Фото: ДТП в Харьковской области (facebook.com/police.kharkov)

В результате ДТП в Харьковской области погибли 2 человека

В Харьковской области в районе села Кругляковка мотоцикл въехал в поезд, в результате чего погибли два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, авария произошла вчера, 21 июня, около 18:30 неподалеку от села Кругляковка на железнодорожном перегоне "18-й километр".

"На железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Святогорск-Купянск-Узловой" под управлением 37–летнего машиниста с мотоциклом "Ява". В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

#поліція_Харківщини На Харьковщине в результате ДТП погибли два человека Авария произошла 21 июня около 18:30 на...

Опубликовано Полиция Харьковщины 22 июня 2018 г.

Напомним, вчера на трассе Киев-Харьков автобус столкнулся с внедорожником.

В Николаеве маршрутка насмерть сбила пешехода Столкновения в горсовете Харькова: госпитализированы еще две женщины
Теги публикации: ДТП, Харьков, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь