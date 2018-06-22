У Харківській області мотоцикл в'їхав в поїзд, є загиблі

Внаслідок ДТП у Харківській області загинули 2 людини

У Харківській області неподалік села Кругляківка мотоцикл в'їхав в поїзд, внаслідок чого загинули дві людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, аварія сталася вчора, 21 червня, близько 18:30 неподалік села Кругляківка на залізничному перегоні "18-й кілометр".

"На залізничному переїзді сталось зіткнення електропоїзду сполученням "Святогірськ-Купянськ-Вузловий" під керуванням 37–річного машиніста з мотоциклом "Ява". Внаслідок ДТП 26-річний водій та 24-річна пасажирка транспортного засобу отримали травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

#поліція_Харківщини На Харківщині внаслідок ДТП загинуло двоє осіб Аварія сталася 21 червня близько 18:30 на... Опубліковано Поліція Харківщини 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Харків автобус зіштовхнувся з позашляховиком.