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В Харьковской области на мине подорвалась бригада электриков: есть раненые

Фото: в Харьковской области подорвались электрики, два человека ранены (t.me Харьков LIVE)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Дергачей Харьковской области на мине подорвалась бригада сотрудников "Харьковоблэнерго". В результате два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьков LIVE.

Бригада электриков подорвалась 8 апреля на окраине Дергачев. Они направлялись на устранения повреждения электросети. По предварительным данным, их машина наехала на мину и была полностью уничтожена.

В результате взрыва два сотрудника Дергачевского РЭС получили ранения. Их доставили в больницу, где им делают операцию. О состоянии энергетиков не сообщается.

Напомним, вчера возле Тростянца Сумской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками "Сумыоблэнерго". Один человек погиб, еще двое ранены.

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