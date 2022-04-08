У Харківській області на міні підірвалася бригада електриків: є поранені

У Дергачів Харківської області на міні підірвалася бригада співробітників "Харківобленерго". В результаті двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харків LIVE.
Бригада електриків підірвалася 8 квітня на околиці Дергачів. Вони спрямовувалися на усунення пошкодження електромережі. За попередніми даними, їх машина наїхала на міну і була повністю знищена.
В результаті вибуху два співробітники Дергачівського РЕМ отримали поранення. Їх доставили в лікарню, де їм роблять операцію. Про стан енергетиків не повідомляється.
Нагадаємо, вчора біля Тростянця Сумської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками "Сумиобленерго". Одна людина загинула, ще двоє поранені.
Війна Росії проти України триває 44-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!