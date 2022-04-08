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У Харківській області на міні підірвалася бригада електриків: є поранені

Фото: у Харківській області підірвалися електрики, дві людини поранені (t.me Харків LIVE)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Дергачів Харківської області на міні підірвалася бригада співробітників "Харківобленерго". В результаті двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харків LIVE.

Бригада електриків підірвалася 8 квітня на околиці Дергачів. Вони спрямовувалися на усунення пошкодження електромережі. За попередніми даними, їх машина наїхала на міну і була повністю знищена.

В результаті вибуху два співробітники Дергачівського РЕМ отримали поранення. Їх доставили в лікарню, де їм роблять операцію. Про стан енергетиків не повідомляється.

Нагадаємо, вчора біля Тростянця Сумської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками "Сумиобленерго". Одна людина загинула, ще двоє поранені.

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