В Харьковской области ликвидировали один из очагов пожара в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка. До этого в области были локализованы все очаги возгорания.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, пожар в лесном массиве вблизи Клугино-Башкировки ликвидировали 4 сентября в 14:45.

"К тушению были привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ", - отметили в ГСЧС.

Напомним, масштабные пожары в Харьковской области вспыхнули 2 сентября на территории Двуречанского лесничества. На момент прибытия спасателей пожар охватил около 80 га, позже он распространился на площадь в 500 га. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в с. Горобьевка, отселены 33 человека. Один человек обратился за медицинской помощью.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

Также пожары продолжают ликвидировать в Луганской области. Во время тушения пожаров погиб один украинский военный.

Кроме этого сообщалось, что пострадавшие от лесных пожаров получат компенсации в течение месяца, максимальная сумма компенсаций составит 300 тысяч гривен.