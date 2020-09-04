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У Харківській області ліквідували один з осередків пожежі

Автор: Игорь Литвиненко

У Харківській області ліквідували один з осередків пожежі в лісовому масиві поблизу села Клугино-Башкирівка. До цього в області були локалізовані всі осередки займання.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, пожежа в лісовому масиві поблизу Клугино-Башкирівки ліквідували 4 вересня о 14:45.

"До гасіння були залучені 7 осіб та 2 одиниці техніки лісгоспу, 15 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки ЗСУ", - зазначили в ДСНС.

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Нагадаємо, масштабні пожежі в Харківській області спалахнули 2 вересня на території Дворічанського лісництва. На момент прибуття рятувальників пожежа охопила близько 80 га, пізніше вона поширилася на площу у 500 га. В результаті пожежі знищено 22 житлових будинки у с. Гороб'ївка, відселені 33 людини. Один чоловік звернувся за медичною допомогою.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харківській області через пожежу оголосили надзвичайну ситуацію.

Також пожежі продовжують ліквідовувати в Луганській області. Під час гасіння пожеж загинув один український військовий.

Крім цього повідомлялося, що постраждалі від лісових пожеж отримають компенсації протягом місяця, максимальна сума компенсацій складе 300 тисяч гривень.

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