В Харьковской области изменили время комендантского часа

В Харьковской области уменьшили время комендантского часа. С сегодняшнего дня она будет начинаться с 21:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Харьковского ОВА Олега Синегубова.

"Также сегодня вместе с военными приняли решение об увеличении времени вне комендантского часа. С сегодняшнего дня она будет начинаться с 21:00 и до 06: 00 утра ", - заявил Синєгубов.

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