В Харківській області змінили час комендантської години
Фото: в Харківській області змінили час комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Харківській області зменшили час комендантської години. Відсьогодні вона починатиметься з 21:00.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківського ОВА Олега Синєгубова.
"Також сьогодні разом із військовими прийняли рішення щодо збільшення часу поза межами комендантської години. Відсьогодні вона починатиметься від 21:00 й до 06:00 ранку", - заявив Синєгубов.
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