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У Харківській області вантажівка зіштовхнулася з потягом

Новини » Надзвичайні події    01.12.2018 - 15:10
У Харківській області вантажівка зіштовхнулася з потягом
Фото: аварія у Харківській області (ХС | Харьков)

Травмованих немає

У Харківській області поблизу селища Малинівка зіткнулися вантажівка та пасажирський потяг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "UA: Харків".

Як повідомляється, зіткнення з пасажирським потягом сполучення "Лисичанськ-Ужгород" сталося у суботу, 1 грудня, близько 11 години, імовірно, через недотримання безпечної відстані водієм вантажівки.

За словами, прес-офіцера поліції Харківської області Ольги Грабар, внаслідок аварії ніхто не травмувався.

"Коли сталося зіткнення, машина стояла на коліях. Водія в ній на момент аварії не було. Вантажівка перевозила книжки та журнали. Після аварії пасажирів на вулицю не випускали", - розповів один із пасажирів потяга

Рух потягу було відновлено близько 14:00. Наразі потяг прямує в напрямку Харкова.

У Харківській області вантажівка зіштовхнулася з потягом

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Сватове (Луганська область) внаслідок зіткнення вантажівки, що перевозила пісок, із транспортними засобами ГАЗ-2217, Daewoo та Suzuki Vitara, які рухалися у попутному напрямку, загинули двоє людей та ще п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Христинівському районі Черкаської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, у результаті якоїзагинули четеверо людей. Там сталося лобове зіткнення двох вантажних автомобілів DAF. А згодом у "Камаз", який припаркувався на узбіччі неподалік місця аварії, врізався автомобіль Volkswagen Golf. 

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