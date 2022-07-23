В Харьковской области готовят четыре маршрута для эвакуации: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы региона Олега Синегубова во время брифинга .

"Мы постоянно запрашиваем через Офис президента, через профильное министерство реинтеграции по поводу возможных эвакуационных и гуманитарных коридоров. Сейчас мы запросили четыре маршрута снова, - сказал он. - Предварительно, очень предварительно, есть перспективы в этом направлении (скажу так, очень осторожно), и мы ждем. Как только будет возможность эвакуироваться, мы это сделаем".

По его словам, сейчас еженедельно проходит эвакуация в одном из направлений.

"У нас, например, на этой неделе вышли около тысячи человек. Из них почти 300 - это дети. Это крайне важно, потому что находиться на временно оккупированных территориях крайне трудно. И мы можем говорить о Купянском и Волчанском направлении, где, в том числе на оккупированной территории относительная тишина, а есть такие оккупированные территории, где ведутся постоянные боевые действия и делать массовую эвакуацию там невозможно, враг сразу наносит удары по скоплению людей", - рассказал Синегубов.