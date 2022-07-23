В Харківській області готують чотири маршрути для евакуації: що відомо
Харківська ОВА працює над організацією 4 маршрутів для евакуації населення з окупованих територій регіону, частина яких залишається захопленими з 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника регіону Олега Синєгубова під час брифінгу.
"Ми постійно запитуємо через Офіс президента, через профільне міністерство реінтеграції щодо можливих евакуаційних та гуманітарних коридорів. Наразі ми запитали чотири маршрути знову, - сказав він. - Попередньо, дуже попередньо, є перспективи в цьому напрямі (скажу так, дуже обережно), і ми чекаємо. Як тільки буде можливість здійснити евакуацію, ми це зробимо".
За його словами, зараз щотижня проходить евакуація в одному із напрямків.
У нас, наприклад цього тижня вийшли близько тисячі людей. З них майже 300 - це діти. Це є вкрай важливо, бо знаходитись на тимчасово окупованих територіях вкрай важко. І ми можемо говорити про Куп’янський та Вовчанський напрямок, де в том числі на окупованій території відносна тиша, а є такі окуповані території, де ведуться постійні бойові дії і робити масову евакуацію там неможливо, ворог одразу завдає ударів по скупченню людей", - розповів Синєгубов.
Нагадаємо, сьогодні близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район Харкова.
Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, що призвело до його руйнування. Господар отримав поранення. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки, обстріляний університет ім. Бекетова.
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