В Харківській області готують чотири маршрути для евакуації: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника регіону Олега Синєгубова під час брифінгу .

"Ми постійно запитуємо через Офіс президента, через профільне міністерство реінтеграції щодо можливих евакуаційних та гуманітарних коридорів. Наразі ми запитали чотири маршрути знову, - сказав він. - Попередньо, дуже попередньо, є перспективи в цьому напрямі (скажу так, дуже обережно), і ми чекаємо. Як тільки буде можливість здійснити евакуацію, ми це зробимо".

За його словами, зараз щотижня проходить евакуація в одному із напрямків.

У нас, наприклад цього тижня вийшли близько тисячі людей. З них майже 300 - це діти. Це є вкрай важливо, бо знаходитись на тимчасово окупованих територіях вкрай важко. І ми можемо говорити про Куп’янський та Вовчанський напрямок, де в том числі на окупованій території відносна тиша, а є такі окуповані території, де ведуться постійні бойові дії і робити масову евакуацію там неможливо, ворог одразу завдає ударів по скупченню людей", - розповів Синєгубов.