Под артобстрел в Харькове попал университет им. Бекетова (фото)

В результате утреннего артобстрела россиян города Харькова пострадала исключительно гражданская инфраструктура. Жилой дом, офисы, под огонь попал и Национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и Харьковскую областную прокуратуру.

"Еще один результат утреннего прилета. Выбитые окна в самом ВУЗе и в домах напротив, глубокая воронка перед входом в учебное заведение, поврежден памятник ученому", - пишет Терехов.

По его словам, первый под удар попал жилой дом, затем университет.

"Ни в том, ни в другом случае это даже далеко не напоминает военный объект. Хорошо, что без пострадавших. И так же прошу вас, дорогие харьковчане, быть осторожными и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги", - отметил Терехов.

Вместе с тем прокуратура уже возбудила дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: под артобстрел в Харькове попал университет им. Бекетова (t.me/synegubov)

Артобстрел Харькова

Напомним, сегодня около 6:30 российские войска обстреляли Основянский район Харькова.

Снаряд попал в двухэтажный жилой дом, что привело к его разрушению. Хозяин получил ранение. В результате взрывной волны повреждены соседние жилые дома, обстрелян университет.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, огонь велся из реактивных систем залпового огня.

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