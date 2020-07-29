В Харьковской области газовые сети будет обследовать мобильная лаборатория

Приборы фиксируют наименьшую концентрацию газа на расстоянии в 8 метров при скорости движения автомобиля до 40 км в час

Первая передвижная мобильная лаборатория начала обследования газовых сетей в Харьковской области. Современный автомобиль Toyota Hilux оборудован приборами французской компании Gazomat, которые позволяют определить места повреждения труб и утечек газа.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз".

"Бригада мобильной лаборатории по обследованию сетей состоит из водителя и двух специалистов АО "Харьковгаз". Персонал лаборатории прошел специальное обучение по работе с новейшим оборудованием. Восемь датчиков на бампере анализируют воздух и выявляют наличие в нем метана. Предполагаемое место повреждения трубы фиксируется на карте, а программа сообщает об этом сигналом. В дальнейшем точное место утечки газа определяется специалистом с помощью ручного течеискателя. На место повреждения трубы вызывается аварийная служба 104 для локализации аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, для безотказной работы газораспределительной системы Харьковской области, ежегодно АО "Харьковгаз" проводит комплексное приборное обследование около 4 тыс. км газопроводов по всей области.

"При обследовании определяются и ликвидируются места повреждения изоляции труб и места утечек газа. Пристальное внимание уделяется газопроводам, которые работают более 40 лет. Таких в области насчитывается более тысячи километров. Обследование проводится путем пешего обхода трасс газораспределительной системы специалистами компании, оснащенными специальными приборами и оборудованием. Применение передвижных мобильных лабораторий позволит в несколько десятков раз ускорить процесс обследования труб, сделает его автоматизированным, повысит точность обследования", - говорится в сообщении.