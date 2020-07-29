У Харківській області газові мережі буде обстежувати мобільна лабораторія

Прилади фіксують найменшу концентрацію газу на відстані 8 метрів при швидкості руху автомобіля до 40 км на годину

Перша пересувна мобільна лабораторія розпочала обстеження газових мереж в Харківській області. Сучасний автомобіль Toyota Hilux обладнаний приладами французької компанії Gazomat, які дозволяють визначити місця пошкодження труб і витоків газу.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Харківгаз".

"Бригада мобільної лабораторії з обстеження мереж складається з водія та двох фахівців АТ "Харківгаз". Персонал лабораторії пройшов спеціальне навчання по роботі з новітнім обладнанням. Вісім датчиків на бампері аналізують повітря і виявляють наявність у ньому метану. Передбачуване місце пошкодження труби фіксується на карті, а програма повідомляє про це сигналом. Надалі точне місце витоку газу визначається фахівцем з допомогою ручного шукача витоків. На місце пошкодження труби викликається аварійна служба 104 для локалізації аварійної ситуації", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, для безвідмовної роботи газорозподільної системи Харківської області, щорічно АТ "Харківгаз" проводить комплексне приладове обстеження близько 4 тис. км газопроводів по всій області.

"При обстеженні визначаються і ліквідуються місця пошкодження ізоляції труб і місця витоків газу. Пильна увага приділяється газопроводів, які працюють більше 40 років. Таких в області налічується більше тисячі кілометрів. Обстеження проводиться шляхом пішого обходу трас газорозподільної системи фахівцями компанії, оснащеними спеціальними приладами та обладнанням. Застосування пересувних мобільних лабораторій дозволить у кілька десятків разів прискорити процес обстеження труб, зробить його автоматизованим, підвищить точність обстеження", - йдеться в повідомленні.