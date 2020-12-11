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В Харьковской области двух мужчин подозревают в финансировании терроризма

Харьковская область, Пятница 11 декабря 2020 15:44
В Харьковской области двух мужчин подозревают в финансировании терроризма
Фото: передача денег (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Харьковской области задержали двух мужчин. Их подозревают в финансировании международного терроризма.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, группа лиц переводила деньги через незаконную систему международных денежных операций. Переводы денег осуществлялись между лицами в Украине, Сирии, Ираке и прочих странах.

В ходе спецоперации задержали украинца, выходца из Сирии, при получении семи тысяч долларов, которые предназначались для перевода международной террористической организации.

Двум мужчинам сообщили о подозрении по ч.2 статьи 28 и ч.1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие в деятельности террористической организации). По местам их жительства провели обыски.

В четверг сообщалось, что в Украине задержали международную банду. Она занималась вымогательством и похищением людей.

Также Полиция прекратила деятельность международной группировки по изготовлению и продажи самодельного оружия. За полгода они продали более 100 единиц огнестрельного оружия.

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