В Харьковской области доминирует штамм коронавируса "Дельта"
Фото: в Харьковской области доминирует штамм коронавируса "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харьковской области доминирует штамм коронавируса "Дельта". У большинства людей заболевание протекает в легкой форме.
Об этом заявил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kharkiv Today.
По его словам, на прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лабораторию в Киеве. Мы получили перед выходными подтверждение, что из 50 отправленных, 45 - подтвержденные образцы на "Дельту".
"Мы уже имеем официальное подтверждение, что именно "Дельта" у нас царит на территории области", - заявил он.
Речь идет как о жителях Харькова, так и области, у большинства заболевание протекает в легкой форме. Ни один из них не госпитализированный.