В Харьковской области доминирует штамм коронавируса "Дельта"

По его словам, на прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лабораторию в Киеве. Мы получили перед выходными подтверждение, что из 50 отправленных, 45 - подтвержденные образцы на "Дельту".

"Мы уже имеем официальное подтверждение, что именно "Дельта" у нас царит на территории области", - заявил он.

Речь идет как о жителях Харькова, так и области, у большинства заболевание протекает в легкой форме. Ни один из них не госпитализированный.