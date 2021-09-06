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В Харьковской области доминирует штамм коронавируса "Дельта"

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Харьков, Понедельник 06 сентября 2021 15:36
В Харьковской области доминирует штамм коронавируса "Дельта" Фото: в Харьковской области доминирует штамм коронавируса "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харьковской области доминирует штамм коронавируса "Дельта". У большинства людей заболевание протекает в легкой форме.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kharkiv Today.

По его словам, на прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лабораторию в Киеве. Мы получили перед выходными подтверждение, что из 50 отправленных, 45 - подтвержденные образцы на "Дельту".

"Мы уже имеем официальное подтверждение, что именно "Дельта" у нас царит на территории области", - заявил он.

Речь идет как о жителях Харькова, так и области, у большинства заболевание протекает в легкой форме. Ни один из них не госпитализированный.

Напомним, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 170 странах мира.

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Коронавирус "Дельта"
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