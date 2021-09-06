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У Харківській області домінує штам коронавірусу "Дельта"

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Харків, Понеділок 06 вересня 2021 15:36
У Харківській області домінує штам коронавірусу "Дельта" Фото: у Харківській області домінує штам коронавірусу "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Харківській області панує штам коронавірусу "Дельта". У більшості людей захворювання протікає у легкій формі.

Про це заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kharkiv Today.

За його словами, минулому тижня були спрямовані 50 зразків відібраного матеріалу до лабораторії у Києві. Ми отримали перед вихідними підтвердження, що з 50 відправлених, 45 - підтверджені зразки на "Дельту".

"Ми вже маємо офіційне підтвердження, що саме "Дельта" у нас панує на території області", - заявив він.

Йдеться як про жителів Харкова, так і області, у більшості захворювання протікає у легкій формі. Жоден з них не госпіталізований.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже у 170 країнах світу.

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Коронавірус "Дельта"
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