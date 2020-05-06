В Харьковской области детей засыпало песком, есть жертва

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате несчастного случая погибла 8-летняя девочка

В Харьковской области вблизи поселка городского типа Золочев в результате обвала на песчаном карьере погиб ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, сегодня около 15:20 правоохранители получили информацию о том, что вблизи Золочева детей засыпало песком. Трое детей в возрасте 9, 8 и 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера, когда внезапно произошел обвал грунта.

"Детей засыпало песком. Двух из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом лишь через 15-20 минут без сознания. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось", - рассказали в полиции.

Отмечается, что сведения о несчастном случае были внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в городе Верховцево в результате пожара погиб 6-летний ребенок. Еще двух детей в возрасте 4 и 1 год госпитализировали. Предварительно, пожар произошел из-за детских шалостей с огнем.

Также РБК-Украина писало, что в Кировоградской области в результате пожара в селе Костомаровка в результате пожара в частном доме погибли дети. Жертвами пожара стали 3 ребенка, 2019, 2017 и 2015 годов рождения.