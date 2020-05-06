У Харківській області дітей засипало піском, є жертва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок нещасного випадку загинула 8-річна дівчинка

У Харківській області поблизу селища міського типу Золочів в результаті обвалу на піщаному кар'єрі загинула дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, сьогодні близько 15:20 правоохоронці отримали інформацію про те, що поблизу Золочева дітей засипало піском. Троє дітей у віці 9, 8 та 5 років у супроводі батьків гралися поблизу піщаного кар’єру, коли раптово стався обвал ґрунту.

"Дітей засипало піском. Двох із них вдалося дістати відразу, а восьмирічну дівчинку знайшли під завалом лише через 15-20 хвилин без свідомості. Не зважаючи на вжиття реанімаційних заходів дитину врятувати не вдалося", - розповіли в поліції.

Зазначається, що відомості про нещасний випадок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області у місті Верхівцеве в результаті пожежі загинула 6-річна дитина. Ще двох дітей у віці 4 та 1 рік було госпіталізовано. Попередньо, пожежа сталася через дитячі пустощі з вогнем.

Також РБК-Україна писало, що у Кіровоградській області в результаті пожежі у селі Костомарівка в результаті пожежі в приватному будинку загинули діти. Жертвами пожежі стали 3 дитини, 2019, 2017 та 2015 років народження.