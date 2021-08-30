В Харьковской области чиновники присваивали пенсии жителей ОРДЛО

В Харьковской области чиновники Пенсионного фонда и сотрудники банка несколько лет присваивали пенсии жителей оккупированного Донбасса. Предварительно речь идет о 5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ .

Сообщается, что чиновники "выплачивали" пенсии гражданам, которые проживают на оккупированном Донбассе, но на самом деле все средства оседали в их карманах.

"Следствие установило, что к сделкам с государственными средствами причастны должностные лица Пенсионного фонда и банка. Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. В частности, меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, эта схема действовала в течение нескольких лет. Во время обысков у фигурантов изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Двум участникам сделки сообщили подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.