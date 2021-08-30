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У Харківській області чиновники привласнювали пенсії жителів ОРДЛО

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Харківська область, Понеділок 30 серпня 2021 14:40
У Харківській області чиновники привласнювали пенсії жителів ОРДЛО Фото: гроші жителів ОРДЛО крали в Харківській області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Харківській області чиновники Пенсійного фонду і співробітники банку кілька років привласнювали пенсії жителів окупованого Донбасу. Попередньо йдеться про 5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що чиновники "виплачували" пенсії громадянам, які проживають на окупованому Донбасі, але насправді всі кошти осідали в їхніх кишенях.

"Слідство встановило, що до оборудок з державними коштами причетні посадові особи Пенсійного фонду та банку. Зловмисники, користуючись службовим становищем, вносили недостовірні відомості до бази даних. Зокрема, змінювали інформацію про виплати пенсій особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Далі спільники оформляли банківські картки та отримували на них кошти. Все це відбувалося без відома самих пенсіонерів, частина з яких, можливо, вже померла", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, ця схема діяла протягом декількох років. Під час обшуків у фігурантів вилучили незаконно оформлені банківські картки та чорнову документацію, яка доводить багатомільйонні оборудки з соціальними виплатами.

Двом учасникам угоди повідомили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 (шахрайство) та ч 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна погасить заборгованість по невиплачених пенсіях перед пенсіонерами з ОРДЛО після реінтеграції окупованих територій.

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ОРДЛО Пенсії
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