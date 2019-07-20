В Харьковской области автомобиль полиции попал в ДТП, есть пострадавшие

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что сегодня около 14:45 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Правды и Млечного в городе Изюм произошло ДТП с участием служебного транспорта полиции.

Установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение.

В результате аварии двое сотрудников полиции с телесными повреждениями госпитализированы в Изюмскую центральную городскую больницу. Водитель и трое пассажиров автомобиля Ford также были доставлены в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции.

Фото (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Харькове на перекрестке Белгородского спуска и улицы Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского, в результате которого погибли двое людей.