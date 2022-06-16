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В харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 млн гривен

Фото: имущество российских компаний арестовали в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Харьковской области арестованы активы российских компаний на 40 млн грн. Речь идет об имуществе 4 местных предприятий, учредителями и конечными бенефіцірами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины", - пояснили в СБУ, отметив, что другие два - занимаются оптово-розничной торговлей в Украине.

По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний. Сейчас идет передача их в управление АРМА, отметили в СБУ.

Напомним, в Киеве разоблачили фармкомпанию, которая создала сеть аптек на оккупированной территории Донецкой области. Заработанные от их деятельности средства, компания переводила в "бюджет" так называемой "ДНР"

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